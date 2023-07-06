В Бурятии приостановили поиски пятерых пропавших после опрокидывания катамарана

Местонахождение одного из спасшихся туристов неизвестно

ТАСС, 6 июля. Поиски пятерых человек, пропавших после опрокидывания катамарана с туристами в Бурятии, приостановили, их возобновят утром, сообщили ТАСС в Байкальском поисково-спасательном отряде.

"Группа новосибирских туристов. Двое найдены, находятся в населенном пункте Новоснежная. Один вышел на связь, но пока его местонахождение не обнаружено. Ночью поиски пятерых пропавших не ведутся, работы возобновятся утром", - рассказал собеседник агентства.

В то же время по информации, которую распространил Следственный комитет, инцидент произошел на реке Снежной в Слюдянском районе Иркутской области. По их данным, перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Три человека спаслись, пятеро не найдены. По факту произошедшего следственный отдел по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области организовал проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Прокуратура региона контролирует ход проверки.

Как сообщалось ранее, четыре катамарана с туристами перевернулся на реке Снежной в Бурятии. По данным ГУ МЧС по Республике Бурятия, три человека спаслись, ведутся поиски пятерых.