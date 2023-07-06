В Москве загорелась крыша здания с ресторанами "Кафе Пушкинъ" и "Турандот"

Пожарные ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожар охватил кровлю здания, в котором расположены рестораны "Кафе Пушкинъ" и "Турандот" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В центре горит дом 26 по Тверскому бульвару, в нем расположены рестораны "Пушкинъ" и "Турандот", - сказал собеседник агентства.

Из ресторана идет эвакуация, сообщила по телефону сотрудница заведения. "Люди частично повыбегали на улицу <...>. В здании находится более 100 человек", - добавила она.

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Тверской бульвар, д. 26. Происходило открытое горение на крыше 3-этажного административного здания. Принятыми мерами открытое горение на кровле ликвидировано", - сказали в ведомстве.

Участок Тверского бульвара от площади Никитские Ворота до Тверской улицы перекрыт из-за пожара, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"Перекрыто движение по Тверскому бульвару от Площади Никитских ворот до ул. Тверская", - говорится в сообщении.