Суд запретил некоторые действия экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой

Бывшую чиновницу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы избрал запрет действий бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой, которая проходит по делу о фиктивным трудоустройстве в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал Переверзевой В. В., обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в пресс-службе, не уточнив иных подробностей. В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что экс-чиновнице в том числе запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Обвинение в отношении Переверзевой связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Переверзева была назначена первым заместителем министра образования и науки в марте 2017 года, а осенью 2018 года покинула должность.

Ранее по подозрению в причастности к тому же преступлению был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров. Он был назначен исполняющим обязанности ректора после отъезда главы РАНХиГС Владимира Мау в Израиль в июле 2022 года. Позже он стал проректором института. Также по делу проходят бывший замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев, а также экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова и директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов. Эпизоды, связанные с ними, сейчас рассматривает Никулинский суд Москвы.