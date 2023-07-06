В Кабардино-Балкарии шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в доме

Среди пострадавших оказался ребенок

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газового баллона в частном доме. Об этом сообщили журналистам в четверг в региональной прокуратуре.

"Прокуратурой КБР по поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка по факту взрыва бытового газового баллона в селении Инаркой Терского района. Установлено, что 6 июля в частном домовладении произошел взрыв бытового газового баллона, в результате которого пострадали шесть граждан, в том числе, один малолетний ребенок. Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Также будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Как сообщили в региональном Минздраве, пострадавших доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы "с травмами различной тяжести". "В ближайшее время будет организована телемедицинская консультация с федеральным ожоговым центром, при необходимости будет организована транспортировка в федеральный центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале республиканского минздрава.

Глава республики Казбек Коков держит ситуацию на личном контроле. С родственниками пациентов встретились и.о. министра здравоохранения республики Марат Кармов и главврач Республиканской клинической больницы Хасанби Тетов.