Умер один из пострадавших при пожаре в здании с творческими студиями на севере Москвы

Возгорание произошло в здании на 3-й улице Ямского Поля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Один из пострадавших в результате пожара в здании на 3-й улице Ямского Поля в Москве умер, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"Скончался один из трех пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Пожар вспыхнул на площади 40 кв. м в четырехэтажном здании, в котором расположены театральная и танцевальные студии. Очаг пожара находился на втором этаже. Возгорание ликвидировано.

Ранее в столичном департаменте ГО и ЧС сообщали, что в результате возгорания пострадали 3 человека, 10 были спасены.