Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца

Он угрожает причинить себе увечья

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Мужчина в возрасте старше 30 лет приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и угрожает причинить себе увечья. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении полиции Лондона.

"Примерно в 17:23 (19:23 мск - прим. ТАСС) мужчина подошел к воротам Букингемского дворца и приковал себя наручниками к ним. Сотрудники полиции в этом районе немедленно подошли к мужчине, которому, как считается, старше 30 лет и который начал угрожать нанести себе травмы. На месте присутствует также лондонская скорая помощь. Полиция пытается поговорить с мужчиной и довести ситуацию до спокойного разрешения, чтобы обеспечить его безопасность и благополучие", - сказано в сообщении.

Как отметила газета The Daily Mail, рядом с Букингемским дворцом - лондонской резиденцией короля Великобритании Карла III - в момент инцидента находились сотни туристов.