Ресторан "Кафе Пушкинъ" закрылся после пожара

Во время пожара никто не пострадал

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ресторан "Кафе Пушкинъ" в Москве закрылся после произошедшего в четверг пожара в здании, где расположено заведение. Об этом ТАСС сообщили сотрудники ресторана по телефону.

"Ресторан закрыт", - сообщила ТАСС сотрудница "Кафе Пушкинъ".

По данным экстренных служб, пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", потушен, пострадавших нет.

По информации МЧС РФ, сообщение о пожаре в здании, где находятся рестораны, поступило в 18:35. На кровле здания происходило открытое горение, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из "Кафе Пушкинъ" эвакуировали порядка 100 посетителей. Здание является частью усадьбы Римского-Корсакова, построенной в XVIII веке.