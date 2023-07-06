Во Франции начали предварительное расследование против спутницы Алена Делона

Прокуратура коммуны Монтаржи проверит факты "морального насилия, присвоения корреспонденции и жестокого обращения с животными"

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Предварительное расследование в отношении японки Хироми Роллен, спутницы актера Алена Делона, начато во Франции после иска о моральном вреде. Об этом сообщил в четверг телеканал France 3.

По его данным, прокуратура коммуны Монтаржи проверит факты "морального насилия, присвоения корреспонденции и жестокого обращения с животными". "В жалобе сообщалось о пренебрежительном и агрессивном отношении Хироми Роллен к Алену Делону и его детям, о ее попытках использовать почту и телефонные сообщения Делона в своих интересах, а также об избиении ею собаки Делона", - заявил прокурор Жан-Седрик Го.

Ранее дети французского актера направили в суд жалобу на спутницу отца, обвинив ее в причинении морального вреда. Позже 87-летний Делон присоединился к этой жалобе против его спутницы. По данным телеканала, женщина, в частности, "вскрывала личную корреспонденцию актера", а также похищала его письма. В соответствии с французскими уголовным законодательством, за подобные действия может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф в сумме до €45 тыс.

Также сын Делона Антони подал отдельную жалобу в Париже против этой женщины, обвинив ее в "моральном домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с животным".

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Актер снимался в более чем 90 фильмах и известен своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969).

В мае 2019 году на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.