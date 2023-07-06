6 июля, 19:01
Военная операция на Украине

В результате обстрела ВСУ Ясиноватой в ДНР пострадал мужчина

По городу были выпущены 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Житель города Ясиноватая в ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр Дмитрий Шевченко.

"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - прим. ТАСС) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1990 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что по городу были выпущены 10 ракет из РСЗО. 

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