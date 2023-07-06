В Подмосковье мотоциклист врезался в стоящую на остановке маршрутку

Погибли два человека

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мотоциклист врезался в стоящую на остановке маршрутку в Воскресенске, в результате водитель и пассажир мотоцикла погибли. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 20:55 в Воскресенске на улице Зелинского возле одного из домов. "По предварительной информации, водитель, управляя мотоциклом, не справился с управлением и совершил попутное столкновение со стоящим на остановке маршрутным микроавтобусом марки "Газель". В результате происшествия водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте", - сказал собеседник агентства.