В Твери при разгерметизации газового баллона пострадали два человека

Их госпитализировали

ТВЕРЬ, 6 июля. В результате разгерметизации газового баллона при работах по ремонту кровли в Твери госпитализировали двух человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:58 поступило сообщение о разгерметизации баллона с газом при производстве работ по ремонту кровли по адресу: Тверь, улица Сердюковская, дом №15", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в результате ЧП пострадали два человека, их госпитализировали в медучреждение. "Возгорания не было", - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Московского района Твери проводит проверку по факту воспламенения газового баллона на крыше здания, расположенного на территории ООО "Тверьэнергокабель". Предварительно установлено, что во время инцидента на крыше находились работники ООО "Промконструкция", осуществлявшие ремонтные работы по договору. "Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.