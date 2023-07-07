В Хабаровском крае зафиксировали лесные пожары на площади более 54 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 255 человек, 7 единиц техники и 10 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Огонь в лесах в Хабаровском крае распространился на территорию 54,2 тыс. га, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона. Накануне площадь пожаров составляла почти 45,9 тыс. га.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 56 пожаров на общей площади 54 224 га", - говорится в сообщении. Наибольшее количество возгораний находятся в Аяно-Майском и Охотском районах на севере региона. К борьбе с огнем привлечено 255 человек, задействовано 7 единиц техники, 10 воздушных судов. Лесопожарную группировку дополнительно усилили специалистами из Приморского края. В начале июля также на помощь в тушении огня направлялись группы из других регионов.

Рослесхоз сообщал в четверг, что лесные пожары в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области достигли 94% от площади всех лесных пожаров в России, в основном горят удаленные от населенных пунктов леса.

Всего с начала пожароопасного сезона произошло 397 пожаров на общей площади почти 234,2 тыс. га. Главы Якутии, Магаданской области и Хабаровского края обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В Хабаровском крае действует региональный режим ЧС.