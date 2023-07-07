7 июля, 01:21

Неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

В результате нападения ей причинили телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз, сообщила Адвокатская палата Московской области

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестные напали и облили зеленкой адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Об этом в четверг сообщила Адвокатская палата Московской области.

"В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз. Адвокат уверена, что нападение связано с осуществлением ею профессиональной деятельности. Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были", - говорится в сообщении.

Также в палате уточнили, что совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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