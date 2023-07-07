7 июля, 01:20,
обновлено 7 июля, 01:29

Дело задержанного в Брянской области украинского пилота передали в Москву

ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
Александр Морозов
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС

Александра Морозова этапировали в СИЗО "Лефортово"

ТАСС, 7 июля. Уголовное дело пилота украинского самолета Александра Морозова, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передано в Москву, он этапирован в СИЗО "Лефортово", сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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"Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Лефортовском суде Москвы сообщили, что обвиняемому украинскому пилоту по ходатайству следствия продлен срок содержания под стражей.

По версии органа дознания, 5 апреля гражданин Украины, управляя легкомоторным самолетом типа А-22, с целью совершения противоправных действий на территории России пересек государственную границу Украины с РФ, а в Клинцовском районе Брянской области зацепился за высоковольтную линию электропередачи и совершил вынужденную посадку. При себе документов и надлежащего разрешения, дающих право на въезд в РФ, пилот самолета не имел. Его арестовали 7 апреля. 

Теги:
УкраинаРоссияБрянская область
© Информационное агентство ТАСС
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