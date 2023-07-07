В Приморье суд рассмотрит дело в отношении киллера банды "Трифоновские"

По версии следствия, Игорь Ковальчук в составе группы нападал на предпринимателей и убил семь человек

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника банды "Трифоновские" Игоря Ковальчука, который по версии следствия с января 1990 года участвовал в банде, нападавшей на граждан и предпринимателей, и совершил убийства семи человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры края.

Ковальчук обвиняется по части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), пунктам "и", "н" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц, а также убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц), пунктам "а", "в", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

"По версии следствия, Ковальчук с января 1990 года вступил в состав банды, созданной в целях нападения на граждан и предпринимателей, которую возглавил Сергей Трифонов, а после смерти последнего в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин. В период с 1992 года по 2007 год обвиняемый совместно с иными участниками банды незаконно приобретал, передавал, хранил, перевозил и носил огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые, в том числе применял при совершении преступлений. Он же обвиняется в том, что в указанный период, как совместно с другими участниками банды, так и самостоятельно по найму третьих лиц совершил убийства семи человек", - говорится в сообщении.

Преступные эпизоды

Так, уточняет пресс-служба, в 1992 году в составе банды, в результате передела преступного влияния на территории рынка на улице Школьной во Владивостоке Ковальчук совместно с иными лицами совершили убийство двух мужчин, которых похитили с территории рынка, а тела выбросили в бухту Патрокл. В 2005 году в ходе очередного передела сфер влияния они с сообщниками похитили представителя другой преступной группы возле дома на улице Ильичева во Владивостоке, отвезли в гаражный бокс, где убили. Также Ковальчук обвиняется в том, что в 1995 году он совместно с соучастниками расстреляли мужчину в подъезде жилого дома. В 2001 году, действуя по найму за вознаграждение в размере $10 тыс., Ковальчук активировал самодельную радиоуправляемую взрывчатку, которую закрепил на днище Toyota Land Cruiser соучредителя популярного в те годы ночного заведения "Наутилус", в результате взрыва владелец автомобиля погиб.

В 2002 году, действуя по найму за обещание включения в состав учредителей сети кинотеатров, $15 тыс. и автомобиль Lexus LX 470, обвиняемый закрепил самодельное взрывное устройство в подъезде дома №26 на проспекте Острякова во Владивостоке, которое активировал, когда в подъезд вошел соучредитель компании New Wave Cinema.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский краевой суд.