7 июля, 01:43

В Бурятии возобновили поиски пятерых пропавших после опрокидывания катамарана

Игорь Подгорный/ ТАСС
© Игорь Подгорный/ ТАСС

Об этом сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС возобновили поиски пятерых туристов, которые пропали в районе реки Снежной в Бурятии после опрокидывания катамаранов. Об этом сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"Работы по поиску пропавших из новосибирской группы туристов утром возобновлены", - сообщили в ведомстве.

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Вечером 6 июля поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Три человека спаслись, судьба еще пяти неизвестна.

Следственным отделом по Слюдянскому району Следственного управления СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Река Снежная находится на границе Бурятии и Иркутской области. Это горная река, берущая начало на склонах Хамар-Дабана и стекающая в Байкал. 

Теги:
РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
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