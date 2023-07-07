7 июля, 01:56

В Нью-Йорке в результате столкновения автобусов пострадали около 80 человек

18 человек госпитализированы

ТАСС, 7 июля. Два автобуса столкнулись в четверг в Нью-Йорке. В результате инцидента пострадал по меньшей мере 81 человек, сообщило местное отделение телеканала ABC.

Двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и врезался в городской автобус на перекрестке нью-йоркского района Манхэттен, передает телеканал.

По данным пожарной службы Нью-Йорка, в результате инцидента пострадал по меньшей мере 81 человек. 18 из них были госпитализированы, еще 63 получили медицинскую помощь на месте. Никто из пострадавших не получил опасных для жизни травм. 

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