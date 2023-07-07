В ЕАО возбудили дело после перехода природного пожара на заповедник

По данным Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, причиненный лесному фонду ущерб составил более 7 млн рублей

ТАСС, 7 июля. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности, которая в мае привела к пожару в заповеднике "Бастак" Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается в пятницу на сайте природоохранного ведомства.

О регистрации лесного пожара в заповеднике сообщалось 5 мая, дым также распространился в населенные пункты. Изначально площадь возгорания составляла порядка 2,7 тыс. га, 6 мая она возросла до 5,4 тыс. га. 7 мая пожар удалось локализовать на площади 22,3 тыс. га, 9 мая он был потушен.

"В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту пожара в заповеднике "Бастак". <…> 29 апреля вблизи города Биробиджана загорелась марь. В течение трех дней мер к тушению природного пожара органами государственной власти не [было] принято, в связи с чем произошел переход огня на территорию заповедника федерального значения. Пожар [был] полностью ликвидирован только через 10 дней", - говорится в сообщении.

Затраты на тушение превысили 30 млн рублей, площадь выгорания составила 22,3 тыс. га, а лесным насаждениям причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей. По материалам проверки Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Заповедник "Бастак" является местом обитания амурского тигра, в прошлом году там отмечено шесть особей.