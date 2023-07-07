В Иркутской области подтопило более 400 участков и 2 жилых дома

Причиной стал дождевой паводок

ТАСС, 7 июля. Более 400 участков и 2 жилых дома подтоплены в Иркутской области, где из-за продолжительных дождей вырос уровень воды в реках. Наиболее сложная обстановка складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и в Ангарском городском округе, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате продолжительного выпадения осадков в Иркутской области отмечается резкое повышение уровня воды на реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района и на реке Ии в районе Тулуне. Наиболее сложная обстановка складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и в Ангарском городском округе. Всего подтоплено 417 участков и 2 жилых дома в двух садоводствах и семи населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров сообщил, что в районе подтоплено 277 приусадебных участков, эвакуировано 129 человек, в том числе 15 детей. В округе действует режим чрезвычайной ситуации.

В Усольском районе подтоплены 50 приусадебных участков, эвакуированы 13 человек, из них 6 детей, все размещены у родственников. В Черемховском районе, в деревне Тальники подтоплены два жилых дома, в которых проживает семь человек, и восемь придомовых территорий, жители от эвакуации отказались. В Черемховском районе произошло подтопление областной автомобильной дороги на двух участках. В трех сельских поселениях ограничено автомобильное сообщение.

В Байкальске действует режим чрезвычайной ситуации. В городе установили водоналивную дамбу для защиты домов от паводка. Из наиболее опасной зоны эвакуировано 58 человек из трех многоквартирных жилых домов, из них 19 детей. В пунктах временного размещения находится 26 человек.

В Иркутской области проходит дождевой паводок, из-за ливней вырос уровень воды в реках. Для ликвидации последствий паводка привлечено порядка 190 человек, 32 единицы техники, 23 плавсредства и 3 беспилотных летательных аппарата. По прогнозу синоптиков, осадки прекратятся 7-8 июля, а 9-11 июля в ряде районов области вновь ожидаются ливни.

Ранее сообщалось, что в разных районах подтоплено более 50 участков, 6 домов, размыты 6 участков межмуниципальных дорог.