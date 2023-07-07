7 июля, 04:06

В Новосибирской области автомобиль врезался в опору ЛЭП

Без света остались более 2 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Тогучине Новосибирской области, повредил провод и бетонную конструкцию у основания. Энергетики обесточили линию, без электричества остались более 2 тыс. человек, сообщает АО "Региональные электрические сети" ("РЭС") в своем официальном в Telegram-канале.

"Для обеспечения безопасности жителей и выполнения ремонтно-восстановительных работ энергетики вынуждены были обесточить линию. <...> Без электроснабжения остались более 2 тыс. человек, проживающих в Тогучине по ул. Бригадная, Вокзальная, Пушкина, Никитина, Кирпичная", - говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места аварии.

В компании уточнили, что над восстановлением работы линии работаю две бригады филиала АО "РЭС" "Приобские электрические сети". Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение трех часов. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
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