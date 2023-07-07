7 июля, 04:07

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

Глубина очага составила 32,9 км

ТАСС, 7 июля. Сейсмологи в пятницу днем зарегистрировали в акватории Авачинского залива у восточного берега полуострова Камчатка землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщили ТАСС в местном филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие зарегистрировано в 14:51 (05:51 мск - прим. ТАСС). Эпицентр - в 105 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 32,9 км", - рассказали на сейсмостанции.

В настоящее время сейсмологи проводят опрос населения по поводу ощущаемости подземных толчков. По словам опрошенных, во время землетрясения чувствовался несильный толчок.  

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РоссияКамчатский край
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