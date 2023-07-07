Вертолет МЧС России подключился к поискам пропавших в Бурятии туристов

Ми-8 вылетел из Иркутска в Кабанский район

ТАСС, 7 июля. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пятерых туристов из Новосибирской области, пропавших при сплаве на катамаранах по реке Снежной в Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в региональном ГУ МЧС.

"Из города Иркутска в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту", - говорится в сообщении.

Группа МЧС России выдвинулась с Теплых озер для обследования реки. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи. Два человека находятся в населенном пункте Новоснежная (Иркутская область).

6 июля группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежной. Во время прохода одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах, всего трое смогли выбраться на берег и спастись, остальных участников сплава унесло бурным течением. Проверку по факту ЧП проводят сотрудники следственного отдела по Слюдянскому району следственного управления СК России по Иркутской области, а также прокуратура Бурятии.

"Туристская группа зарегистрирована, сплавщики были экипированы в соответствии с требованиями безопасности, находились в спасательных жилетах, - отметили в ГУ МЧС. - Всего к операции по поиску и спасению тургруппы привлечены 14 человек и 5 единиц техники. Поисково-спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Утром 7 июля поиски возобновлены".

Река Снежная является горной, берет свое начало на склонах Хамар-Дабана и впадает в Байкал. Она протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами.