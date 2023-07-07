В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами

Ведется поиск тех, кто организовал тайник, сообщили в МВД

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Тайник с минными взрывателями, проволокой для растяжки при установке взрывных устройств и прочим снаряжением для диверсантов обнаружен в Запорожской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники отдела полиции "Михайловский" совместно с военнослужащими, реализуя оперативную информацию, на окраине поселка Михайловка нашли деревянный короб. Внутри ящика сотрудники полиции обнаружили: 25 сигнальных мин, четыре гранаты, шесть минных взрывателей, около 150 патронов различного калибра, 12 саперных катушек, восемь колышков для растяжки, 16 мотков проволоки для растяжки. По мнению специалистов, все обнаруженное может использоваться для проведения диверсионной деятельности в регионе", - сообщили в главке полиции.

Все боеприпасы были изъяты для дальнейшего уничтожения. Ведется поиск тех, кто организовал данный тайник.