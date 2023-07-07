В Чулыме возбудили дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны

На монумент нанесли непристойные надписи, сообщили в областной прокуратуре

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о вандализме возбуждено после нанесения неизвестным надписей на Памятнике воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Чулымском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале областной прокуратуры.

"Проверкой выявлено, что неустановленное лицо, грубо нарушая общественный порядок, нормы общественной нравственности, действуя публично и демонстративно, осознавая общественно опасный характер своих действий, желая наступления негативных последствий в виде оскорбления памяти и чувств ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, посещающих памятник, нанесло на памятник непристойные записи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неизвестный умышленно причинил ущерб эстетическим качествам памятника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, был открыт в сквере Победы в Чулыме в 1980 году. На постаменте три скульптуры - солдата, матроса и девушки в военной форме. Перед постаментом мемориальная горизонтальная плита со словами "Слава героям-воинам 1941-1945" и изображением ордена Отечественной войны.