7 июля, 05:41,
обновлено 7 июля, 05:52

В Волгоградской области в ДТП на трассе погибли три человека

Среди них ребенок

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. В Волгоградской области на трассе Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград столкнулись легковые автомобили. На месте погибли три человека, среди них ребенок. Еще четверо пострадали и доставлены в больницу, сообщили в пятницу в ГУ МВД России по региону.

"7 июля около 06:30 <...> на 687-м км автодороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград произошло столкновение автомобилей ВАЗ и LADA Largus. В результате ДТП травмы получили четыре человека, они доставлены в больницу. Трое граждан от полученных травм скончались на месте. Среди погибших малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас на месте ДТП работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Погибший ребенок был в возрасте до одного года. 

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РоссияВолгоградская область
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