Жителя Норильска осудили за призыв к насилию над жителями Донбасса

Его приговорили почти к трем годам колонии общего режима

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Норильска к двум годам и девяти месяцам и двум дням колонии общего режима за призывы к насилию по отношению к жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

"По итогам судебных рассмотрений обвиняемому по совокупности приговоров назначено наказание в виде двух лет и девяти месяцев и двух дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафом в размере 50 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на один год", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и публичные призывы к экстремистской деятельности). Его противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Красноярскому краю.

Суд установил, что мужчина на своей персональной странице в Instagram (принадлежит компании Meta Platform, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) размещал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных сил РФ. "Кроме того, в ходе обыска по месту жительства мужчины обнаружено три электродетонатора ЭД-8Э", - пояснили в пресс-службе.