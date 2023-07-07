В Югре площадь природных пожаров за сутки выросла в 6,6 раза

Она достигла 3,3 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат 6 ландшафтных пожаров на площади 596,3 га и 48 лесных пожаров на площади 2 800,3 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры в пятницу.

"По состоянию на утро 7 июля в Югре проводятся работы по тушению 6 ландшафтных пожаров на площади 596,3 га и 48 лесных пожаров на площади 2 800,3 га, из которых локализованы 9 на площади 404,6 га", - сказано в сообщении.

В четверг в Югре тушили 3 ландшафтных пожара на площади 125,3 га и 26 лесных пожаров на площади 512,4 га. К их ликвидации были привлечены 314 работников Авиалесоохраны Югры.

За прошедшие сутки в регионе потушили 19 лесных пожаров на площади 6 662,3 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 138 ландшафтных пожара на площади 22 894,33 га, 272 лесных пожаров на площади 29 203,11 га, а также 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, ранее в Кондинском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.