В Иркутской области в зоне паводка начал снижаться уровень воды в реках

По состоянию на утро 7 июля подтоплено 417 участков и 2 жилых дома

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Уровень воды начал снижаться в реках Иркутской области, где проходит дождевой паводок и на утро пятницы было подтоплено 417 участков и 2 жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Уровень воды в реках Иркутской области снижается, вода постепенно уходит с подтопленных территорий. Однако в регионе сохраняется неблагоприятный метеорологический прогноз. <…> Всего подтопленными остаются 403 участка в 2 садоводствах и 11 населенных пунктах, из опасных зон были эвакуированы более 100 человек", - говорится в сообщении.

В Черемховском районе подтоплено пять участков трех областных автомобильных дорог, один участок подтоплен в поселке Осиповский Зиминского района.

Для снижения негативных последствий в Ангарском городском округе Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов снижены сбросные расходы Иркутской ГЭС.

Сохраняется неблагоприятный прогноз повышения уровня воды в реке Ие в районе города Тулуна до 750-780 см при критической отметке 750 см. В настоящее время уровень воды составляет 710 см.

В Иркутской области проходит дождевой паводок, ситуация осложнилась в четверг, когда вырос уровень воды в реках. В регионе действует режим повышенной готовности, в городе Байкальске и Ангарском городском округе - режим чрезвычайной ситуации из-за наиболее неблагоприятной паводковой обстановки. По прогнозу синоптиков, осадков не будет 7-8 июля, а 9-11 июля в ряде районов области вновь ожидаются ливни.