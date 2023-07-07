В Тюмени осудили курьера, сбившего на велосипеде ребенка

Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы

ТЮМЕНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Суд в Тюмени назначил наказание в виде одного года ограничения свободы курьеру, который сбил ребенка на велосипеде. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Мировой суд Калининского судебного района города Тюмени вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя - курьера службы доставки продуктов. Он признан виновным по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 УК РФ) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что феврале 2023 года в Тюмени подсудимый двигался по тротуару в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки, нарушил допустимый скоростной режим и совершил наезд на восьмилетнего ребенка, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью.

Суд также наложил на подсудимого обязанность являться для регистрации один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, а также не изменять место постоянного жительства и не выезжать за пределы города без согласия специализированного государственного органа.