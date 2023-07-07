7 июля, 06:39

В Югре возбудили дела о хищении средств в госкорпорации по организации воздушного движения

Организации причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Уголовные дела о хищении средств в филиале госкорпорации по организации воздушного движения возбуждены в Ханты-Мансийском автономном округе. Организации причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"По материалам транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказано в сообщении.

Проверкой установлено, что начальник Белоярского отделения югорского филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" систематически отсутствуя на рабочем месте, давал указания подчиненным делать отметки в табеле учета рабочего времени о своем нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы. Затем он утверждал данные табели и направлял их в бухгалтерию для производства расчета и выплаты заработной платы.

В результате организации причинен материальный ущерб в сумме около 2 млн рублей. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация