В Югре возбудили дела о хищении средств в госкорпорации по организации воздушного движения

Организации причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Уголовные дела о хищении средств в филиале госкорпорации по организации воздушного движения возбуждены в Ханты-Мансийском автономном округе. Организации причинен ущерб на сумму около 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"По материалам транспортной прокуратуры возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказано в сообщении.

Проверкой установлено, что начальник Белоярского отделения югорского филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" систематически отсутствуя на рабочем месте, давал указания подчиненным делать отметки в табеле учета рабочего времени о своем нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы. Затем он утверждал данные табели и направлял их в бухгалтерию для производства расчета и выплаты заработной платы.

В результате организации причинен материальный ущерб в сумме около 2 млн рублей.