7 июля, 06:45,
обновлено 7 июля, 07:13
Военная операция на Украине

ФСБ задержала в Симферополе агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в Крыму

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

Как сообщила спецслужба, подозреваемый дал признательные показания

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала агента военной разведки Украины, совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, житель Симферополя после начала специальной военной операции в феврале 2022 выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. "По заданию украинских кураторов 23 февраля он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое - Почтовое в Бахчисарайском районе Республики Крым с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник", - сообщили в ЦОС. Как сообщали тогда в МЧС Крыма, в результате повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовом было остановлено движение электричек и поездов.

Задержанный был связан с разоблаченной в мае этого агентурной сетью ГУР МО, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Тайник, из которого он забирал взрывчатку, был заложен задержанным в мае участником законспирированной агентурной группы ГУР МО Виктором Подвальным. При этом использовалась взрывчатка британского производства. Координатором сети, как сообщили ранее в ФСБ, являлся замглавы офиса президента Украины Роман Машовец - офицер действующего резерва военной разведки.

Задержанный "дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта", отметили в ЦОС. Он стал фигурантом ранее возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Как отметили в ФСБ, подозреваемый был задержан в Симферополе, он заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства его противоправной деятельности и причастность к иным преступлениям на территории России. 

Теги:
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация