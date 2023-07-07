ФСБ задержала в Симферополе агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в Крыму

Как сообщила спецслужба, подозреваемый дал признательные показания

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала агента военной разведки Украины, совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, житель Симферополя после начала специальной военной операции в феврале 2022 выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. "По заданию украинских кураторов 23 февраля он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое - Почтовое в Бахчисарайском районе Республики Крым с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник", - сообщили в ЦОС. Как сообщали тогда в МЧС Крыма, в результате повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовом было остановлено движение электричек и поездов.

Задержанный был связан с разоблаченной в мае этого агентурной сетью ГУР МО, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Тайник, из которого он забирал взрывчатку, был заложен задержанным в мае участником законспирированной агентурной группы ГУР МО Виктором Подвальным. При этом использовалась взрывчатка британского производства. Координатором сети, как сообщили ранее в ФСБ, являлся замглавы офиса президента Украины Роман Машовец - офицер действующего резерва военной разведки.

Задержанный "дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта", отметили в ЦОС. Он стал фигурантом ранее возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Как отметили в ФСБ, подозреваемый был задержан в Симферополе, он заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства его противоправной деятельности и причастность к иным преступлениям на территории России.