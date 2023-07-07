В Свердловской области рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Первоуральске детей

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых заявил, что двое из них находятся в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Два ребенка помещены в детскую больницу, еще двое - в реанимационное отделение другой больницы после употребления алкоголя в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Первичная информация об отравлении детей поступила в дежурную часть полиции Первоуральска от фельдшера бригады "неотложки" в 18:33 (16:33 мск). Четверо пострадавших были госпитализированы с автобусной остановки "Гора поселка Пильное", - сказал он, уточнив, что двое из них с токсическим отравлением помещены в детскую больницу, а еще двое - в реанимационное отделение другой больницы.

По данным пресс-службы, в компании было около 10 детей, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не стояли. На месте происшествия были найдены бутылки из-под водки, коньяка и пива. Как уточнили в пресс-службе управления СК по Свердловской области, проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее в министерстве здравоохранения региона сообщили, что несколько подростков были госпитализированы в Первоуральске из-за отравления алкоголем. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел на берегу пруда в поселке Пильная. В компании находились подростки 2009 и 2010 годов рождения.