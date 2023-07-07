В двух районах Приангарья введут режим ЧС для оперативного устранения последствий паводка

Речь идет о Черемховском и нескольких муниципалитетах Усольского районов

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области, где проходит дождевой паводок, решили ввести режим чрезвычайной ситуации еще в двух районах - Черемховском и нескольких муниципалитетах Усольского. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"На особом контроле правительства Иркутской области сегодня восемь муниципальных районов. На всей территории региона действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и Байкальске введен режим чрезвычайной ситуации, сегодня режим ЧС также будет введен в Черемховском районе и четырех муниципальных образованиях Усольского района для оперативного устранения последствий стихии", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Глава региона поручил министерству транспорта области в течение трех суток восстановить все размытые дороги и возобновить автомобильные сообщение между населенными пунктами, попавшими в зону паводка.

По данным на утро пятницы, всего подтоплено восемь участков на шести автодорогах. В Черемховском районе - два участка на дороге Нижняя Иреть - Тальники - Тунгуска, проезда в настоящий момент нет, участки дорог Голуметь - Новостройка и Голуметь - Онот находятся в проезжем состоянии. Поврежден пешеходный мост в селе Онот. В Усольском районе подтоплены участки автодороги возле поселка Набережный и в районе поселка Раздолье, в Зиминском районе - участок дороги в поселке Осиповский.

Там, где вода уже спала и условия позволяют начать работы, дорожники приступили к восстановлению.

Ранее режим ЧС был введен в Ангарском городском округе и городе Байкальске.

Осложнение ситуации

В иркутской области проходит дождевой паводок, ситуация осложнилась накануне, когда резко повысился уровень воды в реках. Наиболее сложная гидрологическая обстановка сложилась в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и городе Тулуне. Было подтоплено более 400 участков, шесть домов. В пятницу вода начала спадать. Остаются подтопленными 389 участков в двух садоводствах и семи населенных пунктах. В зоне подтопления проживает 355 человек, в том числе 18 детей. Эвакуированы более 100 человек.

По прогнозу синоптиков, 7 и 8 июля осадков в регионе не будет, а 9-10 июля вновь ожидаются ливни.