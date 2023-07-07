Задержанный за подрыв ж/д путей в Крыму сообщил о подготовке диверсии с конца 2022 года

Первая попытка дала осечку, сообщил задержанный

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Агент военной разведки Украины, совершивший 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма, готовил диверсию с конца прошлого года. Первая попытка дала осечку, сообщил задержанный на видео, предоставленном ТАСС в пятницу Центром общественных связей ФСБ России.

"На данном участке местности была произведена разведка в конце декабря, в конце января была первая попытка, которая закончилась осечкой. В конце февраля 2023 года я уже сюда прибыл в третий раз, где и произвел подрыв ж/д полотна", - сказал он.