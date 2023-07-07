В Испании при первом забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек

Забег длился около трех минут

МАДРИД, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пострадали в пятницу во время участия в первом в этом году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом сообщило в Twitter региональное отделение Красного креста.

Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился около трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне в четверг и продлится неделю. Его основной частью являются ежедневные забеги с быками (энсьерро), в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Ежегодно в ходе фестиваля происходят случаи ранений участников забегов.