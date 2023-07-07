Ростовский суд отложил рассмотрение дела 18 участников нацбатальона "Айдар" до 25 июля

Все обвиняемые будут принимать участие в процессе очно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд отложил рассмотрение самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона "Айдар" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) до 25 июля, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе суда.

"Уголовное дело <…> отложено до 10:00 мск 25 июля в связи с неэтапированием подсудимых", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Павел Косован сообщал ТАСС, что фигурантам дела вменяются несколько статей УК ДНР, в том числе насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Во время процесса они будут переквалифицированы на статьи УК РФ. Все обвиняемые будут принимать участие в процессе очно.

Ранее российские суды рассматривали дела отдельных участников этого нацбатальона, но массовое дело рассматривается в РФ впервые. Суды в РФ также столкнулись с тем, что некоторые обвиняемые в результате обмена покинули СИЗО до передачи дела с их участием в суд для разбирательства.

По данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, все лица, которым предъявлены обвинения, являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В его составе фигуранты совершали на оккупированных Украиной территориях республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.