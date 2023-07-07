Очаг возгорания в здании с ресторанами в центре Москвы находился в вытяжке кухни

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Очаг пожара, произошедшего в четверг в здании с ресторанами в центре Москвы, по предварительным данным, находился в вытяжке кухни. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Как установлено предварительно, очаг возгорания находился в вытяжном коробе кухни", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы МЧС РФ, сообщение о пожаре в здании, где находятся рестораны "Кафе Пушкинъ" и "Турандот", поступило в 18:35 в четверг. На кровле здания происходило открытое горение, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из "Кафе Пушкинъ" эвакуировали около 100 посетителей. Здание является частью усадьбы Римского-Корсакова, построенной в XVIII веке. В 20:43 мск в четверг возгорание было полностью ликвидировано, пострадавших нет.