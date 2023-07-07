7 июля, 07:40

В Кемеровской области пьяный мужчина ранил в отделении полиции двух сотрудников

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Злоумышленника задержали

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на отдел полиции в городе Киселевске в Кемеровской области и ранил двух сотрудников. В настоящее время он задержан, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"7 июля в отделение полиции "Красный камень" отдела МВД России по городу Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Ввиду неадекватного поведения сотрудниками полиции была предпринята попытка задержания фигуранта, в ходе которой мужчина нанес имеющимся у него ножом удары двум сотрудникам правоохранительного органа, после чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Местонахождение правонарушителя установлено, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения следственных действий. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время ведется допрос очевидцев. 

Теги:
РоссияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
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