В Ростовской области против задержанного с краснокнижной рыбой браконьера возбудили дела

Ущерб составил свыше 5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ задержали в Ростовской области мужчину с добытой браконьерским способом краснокнижной рыбой - стерлядью и осетром. В отношении него возбуждены дела, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления.

"Нарушителя обнаружили на береговой полосе в районе Михайловка Неклиновского района. При попытке скрыться от пограничного наряда он был задержан. У злоумышленника изъяты сети, лодка и более 2 тыс. особей стерляди, русского осетра, судака, пиленгаса, сельди, леща, тарани, рыбца. Ущерб составил свыше 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении браконьера возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника ФСБ России), по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима) и по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Кроме того, правоохранители документируют доказательства признаков преступлений по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.