В Магнитогорске возбудили дело по факту обращений в больницу заразившихся посетителей кафе

Работу учреждения временно приостановили

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Магнитогорске Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности, после обращений в больницу местных жителей, которые, посетив кафе, заразились инфекцией. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В начале июля в лечебное учреждение Магнитогорска обратились местные жители с инфекционным заболеванием. По предварительным данным, они обедали в одном из городских кафе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья)", - сказано в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего, должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Работа кафе временно приостановлена контролирующими органами. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина представлен доклад в центральный аппарат СК России.

Накануне сообщалось, что у 25 посетителей кафе "Хорошее место" в Магнитогорске Челябинской области выявили кишечную инфекцию. Исследования выявили ДНК возбудителя сальмонеллеза в пробах сырой и готовой продукции в кафе, а также в анализах семи заразившихся кишечной инфекцией.