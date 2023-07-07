7 июля, 07:58
Военная операция на Украине

В ДНР обнаружили тайник националистов с боеприпасами и компонентами для СВУ

Росгвардейцы также изъяли учебные пособия на украинском языке по минному делу, фортификационному оборудованию, маскировке и тактике

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии сорвали планы украинских националистов по нападению на мирных жителей в ДНР, обнаружив тайник с боеприпасами и компонентами для взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий на окраине одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили 10 мин калибром 82 мм, 5 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, более 600 патронов к стрелковому оружию различного калибра, выстрел к подствольному гранатомету иностранного производства, 9 коктейлей Молотова, средства для изготовления СВУ и бутылок с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы также изъяли учебные пособия на украинском языке по минному делу, фортификационному оборудованию, маскировке и тактике, методическое пособие по использованию гранатомета СПГ-9 на английском языке и экстремистскую литературу. "Информацию о местонахождении тайника силовикам передали местные жители, которые заметили неизвестного человека перегружавшего подозрительные предметы в один из заброшенных гаражей. Благодаря своевременному обнаружению схрона были сорваны планы украинских националистов по нападению на российских военнослужащих и мирных жителей", - отмечается в сообщении. 

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