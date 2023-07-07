В Оренбурге завели административное дело в связи с отравлением людей в фитнес-клубе

Предположительно, они отравились парами аммиака

ТАСС, 7 июля. Административное дело завели в Оренбурге в отношении компании "Ситиспорт", владеющей фитнес-клубом "Лайм фитнес", где отравились клиенты. Материал поступил в производство Центрального районного суда, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"В производство Центрального районного суда города Оренбурга поступил материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, в отношении ООО "Ситиспорт", по которому предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности", - говорится в сообщении. Статья определяет нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По информации суда, в оздоровительном центре "Лайм фитнес" из-за неисправности технического оборудования четыре человека отравились неизвестным веществом, предположительно парами аммиака. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Оренбургской области составили протокол об административном правонарушении по факту выявленных нарушений.

В министерстве здравоохранения региона ранее сообщали, что 3 июля на самочувствие пожаловались пять посетителей фитнес-клуба, у них выявили острую интоксикацию. Одного пострадавшего госпитализировали, остальных отпустили лечиться домой.

Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб воздуха и воды из бассейна и выяснили, что в бассейне было повышено содержание остаточного хлора. Как сообщали в управлении МВД по региону, клиенты могли отравиться из-за сбоя работы оборудования по очистке и обеззараживанию воды в бассейне.