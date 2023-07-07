Полиция задержала мужчину, приковавшего себя к воротам Букингемского дворца

Правоохранительные органы ранее сообщили, что он нанес себе несколько ножевых ранений

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Мужчина, приковавший себя наручниками к воротам Букингемского дворца и нанесший себе ножевые ранения, был задержан сотрудниками полиции Лондона в ночь на пятницу.

"Примерно в 01:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) в пятницу, 7 июля, мужчина был задержан по подозрению в хранении оружия для целей нападения. Он был доставлен в больницу на юге Лондона для прохождения обследования перед тем, как был взят под стражу", - сообщили правоохранительные органы столицы Великобритании.

По данным полиции, 6 июля примерно в 17:23 по местному времени (19:23 мск) мужчина старше 30 лет приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца и угрожал причинить себе увечья. Как передавала газета The Daily Mail, в момент инцидента рядом с лондонской резиденцией короля Великобритании Карла III находились сотни туристов. Как уточнили правоохранительные органы, мужчина нанес себе несколько ножевых ранений. В настоящий момент нет информации о том, что подтолкнуло его на подобные действия.