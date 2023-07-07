На Кубани в ДТП погиб один человек

Еще семеро, включая двоих детей, пострадали

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей, включая "Камаз", произошло на трассе в Краснодарском крае. В результате один человек умер на месте ДТП, еще семеро, среди которых двое детей, пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В результате ДТП водитель автомобиля Mazda погиб на месте, четверо его пассажиров, включая двоих детей трех и четырех лет, госпитализированы. Также доставлены в больницу водитель и пассажир автомобиля Renault и пассажир автомобиля Nissan. Их состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Авария произошла в Славянском районе Краснодарского края на автодороге Краснодар - Славянск - Темрюк. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda при обгоне допустил неконтролируемый занос и столкнулся с движущимися в попутном направлении автомобилями Nissan и Renault, затем Renault выбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Камаз".