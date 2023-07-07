7 июля, 08:14
Стрельба в школе в Казани

В Нижнем Новгороде рассмотрят жалобы на приговор устроившему стрельбу в казанской гимназии

Заседание состоится 7 августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Апелляционные жалобы на пожизненный приговор Ильназу Галявиеву, который весной 2021 года устроил стрельбу в одной из казанских гимназий, рассмотрят 7 августа в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

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"Рассмотрение назначено на 7 августа", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что апелляционные жалобы на приговор Верховного суда Республики Татарстан поступили от защитника осужденного и одной из потерпевших.

Жертвами стрельбы в 2021 году в гимназии № 175 стали 7 школьников и 2 преподавателя, 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу признаны 650 человек. Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияНижегородская областьТатарстанСтрельба в школе в Казани
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