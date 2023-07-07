В Минздраве прокомментировали состояние госпитализированных детей из Первоуральска

По данным ведомства, их состояние не вызывает опасений

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Состояние подростков из Первоуральска Свердловской области, госпитализированных после употребления алкоголя, не вызывает опасений. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава России.

"Дети, госпитализированные с признаками алкогольного отравления в Свердловской области, находятся удовлетворительном состоянии, пока в стационаре в педиатрическом отделении. Им оказывается необходимая медпомощь. Опасений состояние детей не вызывает", - говорится в сообщении.

По данным областного Минздрава, всего в педиатрическое отделение детской горбольницы Первоуральска поступило 10 детей. У семи из них в биологических жидкостях обнаружили этанол. Детей выпишут домой, когда их состояние полностью нормализуется.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сотрудники надзорного ведомства начали проверку в связи с инцидентом. По предварительной информации, группа подростков распивала неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пильная. Их по просьбе несовершеннолетних купила знакомая 2003 года рождения. Состояние некоторых детей после этого ухудшилось, и их госпитализировали. Прокуратура, в частности, взяла на контроль установление лица, которое приобрело напитки подросткам.