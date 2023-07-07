7 июля, 08:25

В Краснодаре один человек получил ножевые ранения в массовой драке

На месте происшествия изъяли пневматический пистолет и складной нож

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. В Краснодаре произошла драка с участием, по предварительным данным, шести человек. С резаными ранениями госпитализирован один человек. На месте происшествия изъяли пневматический пистолет и складной нож, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по городу Краснодару в пятницу.

"В результате потасовки один из участников инцидента в бессознательном состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение с двумя резаными ранами. Пострадавшему 27 лет. С места происшествия изъяты пневматический пистолет и складной нож", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, участниками конфликта стали шестеро мужчин, организовано проведение проверки. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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