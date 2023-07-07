Первый отчет о стрельбе в аэропорту Кишинева представят к концу недели

Премьер Молдавии Дорин Речан отметил, что "в целом доволен действиями силовиков, поскольку пограничная полиция выявила, что Ашуров, - персона с высоким риском для безопасности"

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Первый отчет по инциденту в аэропорту Кишинева, где гражданин Таджикистан Рустам Ашуров застрелил двух офицеров, будет представлен к концу недели. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Молдавии Дорин Речан, комментируя требования оппозиционных партий отправить в отставку главу МВД Анну Ревенко и руководителя пограничной полиции Россияна Василоя.

"К концу недели первый отчет по трагедии в аэропорту Кишинева, после будет и отчет прокуратуры, после чего будут приняты решения, в том числе и кадровые", - сказал Речан в эфире телеканала Publika TV. При этом он подчеркнул, что "в целом доволен действиями силовиков, поскольку пограничная полиция выявила, что Ашуров, - персона с высоким риском для безопасности. А когда прозвучали первые выстрелы патруль полиции без промедления вмешался и начал действовать, что позволило изолировать пассажиров от опасности, так как была опасность, что нападавший возьмет заложников".

Тем временем бывший глава МВД, генерал-майор Виктор Катан обвинил власти в том, что они хотят "замять" трагедию в аэропорту. "Я против попытки властей замолчать это дело. Мы находимся в чрезвычайной ситуации, когда надо принимать чрезвычайные меры", - сказал Катан в эфире телеканала TV8. Он добавил, что за последние годы произошло катастрофическое уменьшение количества сотрудников органов правопорядка. "По его словам, вместо 60 дежурных полицейских в аэропорту в день трагедии дежурило всего 25. Катан добавил, что почти 90% работников полиции - это молодые люди, у которых не хватает опыта работы, поэтому им тяжело поддерживать общественный порядок.