7 июля, 08:44

В Эквадоре почти 80 человек застряли на канатной дороге

По данным местных властей, авария на фуникулере в Кито была вызвана сбоем в электроснабжении

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 78 человек оказались заблокированы в кабинках из-за аварии на канатной дороге в Кито. Об этом в пятницу сообщил городской муниципалитет в Twitter.

"В настоящее время проводится эвакуация людей, - сказано в сообщении. - 78 человек находятся в ловушке, 11 уже спасены".

По данным местных властей, авария на фуникулере была вызвана сбоем в электроснабжении. Дорога перестала работать в 16:30 по местному времени (00:30 мск 7 июля). В операции по эвакуации людей принимают участие пожарные и горноспасательные службы.

На место происшествия уже прибыл мэр города Пабель Муньос, чтобы лично проконтролировать ситуацию. 

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Эквадор
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