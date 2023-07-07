7 июля, 08:52

В Казани во время драки в магазине убили мужчину

Полиция проводит проверку

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. В Казани в результате ночной потасовки в одном из заведений фастфуда погиб один человек погиб, двое были госпитализированы. Полиция проводит проверку. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе управления МВД России по городу.

"В отдел полиции "Горки" поступило сообщение о драке на улице Хусаина Мавлютова. Сотрудники полиции установили, что между тремя мужчинами и продавцом фастфудной продукции возник конфликт, который перерос в потасовку. В какой-то момент в потасовку вмешался знакомый продавца - уроженец ближнего зарубежья, который нанес несколько ножевых ранений клиентам магазина и с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

В результате один человек погиб на месте ЧП, двое мужчин госпитализированы. В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. 

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